Son Dakika: Alanya'da orman yangını!

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

İHA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:03
Son Dakika: Alanya'da orman yangını!
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Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangına, Alanya ve Güzelbağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte 4 helikopter ve arazözler ve Antalya Alanya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 3 adet su tankeri ile müdahale ediliyor.

Bölgede Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri, çevre güvenliğini sağlıyor. 


Alanya orman yangını Son dakika

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