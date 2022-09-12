Son Dakika: Alanya'da orman yangını!

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:03

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangına, Alanya ve Güzelbağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte 4 helikopter ve arazözler ve Antalya Alanya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 3 adet su tankeri ile müdahale ediliyor.

Bölgede Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri, çevre güvenliğini sağlıyor.