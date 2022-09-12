Son Dakika: Alanya'da orman yangını!
Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı.
Yangına, Alanya ve Güzelbağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte 4 helikopter ve arazözler ve Antalya Alanya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 3 adet su tankeri ile müdahale ediliyor.
Bölgede Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri, çevre güvenliğini sağlıyor.
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