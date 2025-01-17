Oscar'lı yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti

Mavi Kadife ve Mulholland Çıkmazı filmleriyle tanınan, 78 yaşındaki David Lynch, hayata veda etti. Cannes’da Altın Palmiye kazanan ve 4 kez Oscar’a aday gösterilen efsanevi yönetmen, 2019’da Oscar Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

Oscar'lı yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:32

ABD'de "Mavi Kadife" ve "Mulholland Çıkmazı" filmleriyle tanınan yönetmen David Lynch, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Lynch'in ailesi, Facebook hesabından yaptıkları paylaşımda yönetmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var." ifadesine yer verilen paylaşımda Lynch'in ailesi mahremiyetlerine saygı talep ettiklerini belirtti.

Lynch, Cannes Film Festivali'nde "Vahşi Duygular" filmiyle Palme d'Or (Altın Palmiye) ödülüne layık görüşmüştü.

Daha önce "Mavi Kadife", "Mulholland Çıkmazı" ve "Fil Adam" filmleriyle 4 kez Oscar ödülüne aday gösterilen Lynch, 2019'da Oscar'ın onur ödülünü almıştı.

 


Etiketler: #David Lynch

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