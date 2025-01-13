En iyi David Lynch filmleri: Bu filmler sinema tarihinde unutulmaz bir yer edindi
Kariyeri boyunca kendine has, tuhaf tarzıyla dikkat çeken; oluşturduğu sinematik stili "Lynchian" olarak adlandırılan auteur yönetmen David Lynch'in sinema tarihinde kültleşmiş filmleri araştılıyor. İşte, En iyi David Lynch filmleri...
Sinemaseverlerin en sevdiği yönetmenlerden biri olan ödüllü yönetmen David Lynch'in filmleri sosyal medyada en fazla araştırılan filmler olarak dikkat çekiyor. İşte, En iyi David Lynch filmleri...
ERASERHEAD
David Lynch’in “Eraserhead” adlı ilk uzun metraj filminde işi, sevgilisi ve yeni doğmuş deforme bebeği gibi etmenlerle anbean zihni karanlık tarafa geçen Henry Spencer’ın hikâyesi anlatılıyor.
FİL ADAM
David Lync’in “Fil Adam” adlı filminde Viktorya Dönemi’nde bir doktor olan Frederick Treves’in, bir sirkte rastladığı ve görüntüsü sebebiyle hor görülmüş John Merrick ile tanışması sonrası gelişen olaylar konu ediniyor.
KAYIP OTOBAN
Film, Los Angeles’da yaşayan ve bir gece kulübünde caz saksafon çalan Fred Madison adlı bir adamın başından geçen garip olaylarla başlar. Karısı Renee'nin kendisini aldattığı paranoyasıyla yaşayan Madison, evinin dışarıdan kamerayla çekilmiş görüntülerinin yer aldığı bir kaset alır. Ardından bu sefer evin içininin çekildiği bir kaset daha alan Madison, daha sonra karısıyla yatak odasındaki görüntülerinin yer aldığı üçünücü bir kaset daha alır. Bu sırada karısının, daha önce hiç tanımadığı bir arkadaşının partisine katılan Madison, burada kendisini tanıdığını ve şu anda evinde olduğunu söyleyen garip bir adamla tanışır. Ertesi gün karısının evde ölü olarak bulunması üzerine zanlı durumuna düşen Madison, aleyhine olan deliller üzerine, karısını öldüren kıskanç koca suçlamasıyla hapse atılır. Karısının öldürülmesine dair hiçbir şey hatırlamayan Madison, gelişen olaylar karşısında ne yapacağını bilemez.
MAVİ KADİFE
Kuzey Karolina'da bulunan Lumberton'daki bir kasabada çekilen film, bir komşusunun arka bahçesindeki çim arazide kesik bir kulak bulan kolej öğrencisi Jeffrey Beamount'un hikayesini anlatır. Jeffrey, olayı kasabanın şerifi teğmen John Williams'ın kızı ve lise öğrencisi olan Sandy Williams'ın yardımları ile kendi başına araştırmaya karar verir.
INLAND EMPIRE
Bir aktris, oynadığı filmdeki karakterini gerçek hayatta da fazla benimseyince dünyası korkutucu ve gerçeküstü bir hâl alır. David Lynch sahneleri çekimlerden önce yazdığı için tam anlamıyla filmin bir senaryosu bulunmamaktadır.
VAHŞİ DUYGULAR
Lula'nın psikopat annesi, kızının Sailor ile olmasına katlamaz ve Sailor'ın hapse girmesine neden olur. Sailor hapisten şartlı tahliye edilince California'ya gelir ve Lula'yı alıp kaçar. Bunun üzerine Lula'nın annesi Sailor'ı öldürmesi için bir kiralık katil tutar. Lula ve Sailor yol boyunca birçok tehlikeyle yüzleşirler ve bu tehlikelerle baş ederlerken birbirlerine daha sıkı bağlanırlar.
STAIGHT'İN HİKÂYESİ
David Lynch imzalı “Straight’in Hikâyesi” adlı filmde arasının uzun bir süredir bozuk olduğu abisinin rahatsızlandığını duyduğunda onun yanına gitmeye karar veren 73 yaşındaki Alvin’in, çim biçme makinesiyle çıktığı yolculuğu anlatılıyor.
MULLHOLLAND ÇIKMAZI
David Lynch’in başyapıtlarından “Mulholland Çıkmazı”nda bir trafik kazasından sonra hafızasını kaybeden Rita ile Hollywood’da şöhret olma gayreti içindeki Betty’nin yollarının kesişmesi ve beraberinde yaşanan olaylar anlatılıyor.
İlgili Haberler
- Sinemanın şairi: En iyi Krzysztof Kieślowski filmleri
- Dünyanın en iyi takımları listelendi: Süper Lig devi 15 sıra birden geriledi!
- TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini seçti: Listenin ilk sırası şaşırttı
- 2024'ün en iyi dizi ve filmleri açıklandı: Gladiator II listede yer almadı...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a gözaltı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'Akpolat' açıklaması
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!
- Erdoğan'ın çağırdığı CHP'li başkan ortaya çıktı
- Özel'den gözaltı sonrası ilk açıklama
- Köprü ve otoyol geçiş fiyatlarına zam!
- CHP'li başkandan ilk açıklama!