Kavala, Doğan, RTÜK ve cezaevleri

26 Aralık 2021 Pazar

Sevgili okurlarım anlaşılan Erdoğan, GEZİ Direnişi’ni unutamıyor.

Cuma günü yayımlanan ATV-A HABER söyleşisinde şöyle demiş:

“Başbakanlığım döneminde faiz 4.7’ye kadar düşmüştü. Enflasyon da inmişti. Doğru orantılı olarak o da iniyor. Ne oldu?

Gezi olayları patlak verdi.

Bunun arkasında hangi emperyal güçler vardı?

Bu emperyal güçler Türkiye’nin ayağa kalkmasını istemeyen emperyal güçlerdi. Orada bir sıçrama oldu.

Faiz yükseldi, enflasyon da yükseldi.”

Erdoğan’ın bu sözleri haksız yere GEZİ Direnişi’nin örgütleyicisi olarak suçlanan Kavala’nın davasındaki haksızlık ve hukuksuzlukları anımsattı.

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Osman Kavala’nın tahliye istemi yine, bir yargıç üyenin muhalefetine karşın oyçokluğuyla reddedildi.

Bunun üzerine, 28 Şubat’ta olmayan darbe suçlamasıyla müebbet hapse mahkûm edilen ve şu anda hapiste olan sanıklarından Emekli Orgeneral Çetin Doğan, avukatları aracılığıyla duyduğu üzüntüyü belirtti.

Doğan’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Ben burada kendimi bir nöbette hissediyorum.

Halkımızın, aydınların, yurtsever insanların mektuplarını, mesajlarını alıyorum. Bunlar bana güç veriyor ve direncimi artırıyor.

Dilerim ‘geliyor, gelecek olan’ özdeyişi gerçekleşir; yurdumuz ve yurdumuzun güzel insanları esenliğe ve aydınlık yarınlara kavuşur. Aydınlık yarınlara çıkış yolunu bulur.

Esasen ülkemin insanlarının hâlâ uğradıkları haksızlık, hukuksuzluklar bana kendi sıkıntılarımı ikinci plana attırdı.

Bugün 1514 gündür demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hâlâ esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum.

Kendine öteden beri duyduğum sevgi ve saygının şahsımla ilgili özel bir nedeni de var:

Ben ve silah arkadaşlarım Balyoz Kumpasında tutuklu kaldığımız dönemde sevgili kızım Pınar Doğan Rodrik ve eşi Dani’nin TSK’ye karşı kurulan komplonun somut delillerini açıklamak için Türkiye’ye geldiklerinde, kendilerine bu imkânı veren tek iş insanı ve yılmaz insan hakları savunucusu Osman Kavala olmuştur.

Kendilerine bu imkânı sağladığı için müteşekkirim.

Umarın en kısa zamanda kendisi sevdiklerine kavuşur.

Bu vesileyle bütün dostlarımın, arkadaşlarımın, yurtsever insanların yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.”

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Radyo Televizyon Üst Kurulu, RTÜK üyesi İlhan Taşcı attığı tvitte, “RTÜK, 2021 yılında SIFIR çekti” dedi:

İktidarı eleştiren kanallara toplam 21 milyon 500 bin lira tutarında, 71 kez ceza kesildi. Öven kanallar ise 100 bin şikâyete rağmen hiç ceza almadı!

RTÜK’ün 800 personeli yalnızca dört kanalı izliyor!

Cezaların dağılımı şöyle:

HALK TV (23)

TELE 1 (21)

F0X TV (15)

KRT (8)

HABERTÜRK (4)

Bu kanallara kesilen cezaların toplamı 21 milyon 500 bin lira.

Buna karşılık aşağıdaki kanallara hiç ceza kesilmedi:

A Haber

ÜLKE TV

KANAL 7

TV-NET

CNN TÜRK

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Ayrıca, iktidarın KHK’lilerin uğradığı haksızlık ve hukuksuzlukların düzeltilmesine ilişkin hiçbir çabası da yok.

Hapishanelerde ölümcül hastalıkları olanların, ağır ameliyatlar geçirenlerin, lohusaların ve küçük bebek annelerinin durumlarına ilişkin de (herhangi bir önlem alınmışsa bile) kamuoyunun herhangi bir bilgisi yok.

Selahattin Demirtaş için AİHM tarafından verilen tahliye kararının uygulanmasına ilişkin de bir girişim duyulmadı.