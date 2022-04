Osman Kavala kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, neden tutuklu? İşte hayat hikayesi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 20:00

Osman Kavala, 2017 yılında Gezi Parkı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne sözde destek verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tahliyesini istemesi ve davalardan beraat etmesine karşın 2022 yılı itibarıyla hâlâ cezaevinde bulunması kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor.

OSMAN KAVALA'NIN HAYATI

2 Ekim 1957 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

İlk öğrenimini yurtdışında okudu. Ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleştikten sonra Robert Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünde yaptı. New York'taki The New School for Social Research'te doktora yaptığı sırada babası Mehmet Kavala'nın ani ölümü sonrasında İstanbul'a döndü ve 1982 yılında ailesinin işlerini devraldı.

1983 yılında İletişim Yayınları'nı kurdu. 1985 yılında Nazar Büyüm ve Selahattin Beyazıt ile birlikte Ana Yayıncılık'ın kurucu ekibi içinde yer aldı. Aras Yayıncılık'ta yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında görev alan Osman Kavala, 1984 yılında Bilim Sanat Kültür Hizmetleri Kurumu'nun (BİLSAK) kurucuları arasında yer aldı. 1990'lı yıllarda TEMA Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Demokrasi ve Uzlaşma Merkezi'nin kuruluşunda yer aldı.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), Hafıza Merkezi, Tarih Vakfı gibi kurumların yönetim kurullarında yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü'nün bağışçısı oldu.

Avrupa ile Türkiye arasındaki yaratıcı diyaloğun büyük kentler dışında da teşvik edilmesini hedefleyen ve İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te kültür-sanat altyapısını desteklemek üzere, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik öncelikleriyle yola çıkan Kültür İçin Alan'ın kuruluşunda rol aldı.

2002 yılında kültür ve sanat alanından, iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerle beraber, kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek amacıyla Anadolu Kültür A.Ş.'yi kurdu.

OSMAN KAVALA NEDEN TUTUKLANDI?

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde TCK'nin 309. ve 312. maddelerinden tutuklandı.

309. maddeye (cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs) dair soruşturma 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle açıldı.

312. maddeye (cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs) dair soruşturma ise Taksim Gezi Parkı protestolarıyla ilişkili.

Osman Kavala, 11 Ekim 2019 tarihinde TCK'nin 309. maddesinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen tahliye edildi. 18 Şubat 2020 tarihinde ise TCK'nin 312. maddesinden (Gezi Parkı davasından) beraat etti. Tahliyesinin hemen ardından TCK'nın 309. maddesinden gözaltına alındı ve ertesi gün aynı maddeden tutuklandı.

9 Mart 2020 tarihinde ise TCK'nin 328. maddesinden (devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek) tutuklandı. 20 Mart 2020 tarihinde TCK'nin 309. maddesinden beraat etti.

1 Kasım 2017 tarihinden itibaren Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala, 20 Mart'taki beraat kararıyla aynı dosyadan üç kez tutuklanıp iki kez tahliye edilmiş oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü Kenneth Roth, Kavala'nın Gezi Davası'ndan beraat ettikten hemen sonra yeniden tutuklanmasını, "Türkiye'nin ceza yargılamaları sisteminin, siyasi olarak manipüle edildiğini, savcılık soruşturmalarının ve tutuklama kararlarının Cumhurbaşkanı'nın keyfine göre verildiğini gösteriyor" sözleriyle yorumladı.

Osman Kavala ve Ayşe Buğra

ÖZEL YAŞAMI

1957 doğumlu olan Osman Kavala, 2022 yılı itibarıyla 65 yaşında.

1988 yılında akademisyen Ayşe Buğra ile evlendi.

Osman Kavala 1.83 metre boyunda, 79 kilo ve terazi burcu.

İyi seviyede İngilizce ve Fransızca konuşabiliyor.

