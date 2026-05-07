Osmaniye'de bıçaklı kavgada yaralanmıştı... Kurtarılamadı

7.05.2026 09:53:00
DHA
Kadirli ilçesinde tartıştığı Yunus Emre Avşar tarafından bıçaklanan Ahmet Karabulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yunus Emre Avşar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şabaplı köyünde 28 Nisan'da Ahmet Karabulut (24) ile Yunus Emre Avşar (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Avşar, Karabulut'u bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Karabulut, bu sabah hayatını kaybetti. Karabulut'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan Yunus Emre Avşar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

