Osmaniye'de 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Osmaniye'de pansiyonda kalan 21 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda kalan bazı öğrenciler, yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısından şikayetçi oldu.
Öğrencilerin şikayeti üzerine pansiyona 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Pansiyonda kalan 21 lise öğrencisi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.
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