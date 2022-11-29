Osmaniye'de 23 öğrenci 'zehirlenme' şüphesiyle hastanelik oldu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki kız öğrenci pansiyonunda kalan 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrenciler, önceki akşam yemeğinde makarna, mercimek çorbası ve karışık kızartma yedi.
Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan öğrenciler, durumlarını yönetime haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sabaha kadar 23 öğrenciden aynı şikayeti alan yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan 23 öğrenci, daha sonra ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerle ilgili inceleme başlatılırken, sağlık durumları iyi olan öğrenciler de tedavilerinin ardından taburcu edilecek.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- İsmi anıt çınara verildi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- A Haber: Adana'da petrol bulundu