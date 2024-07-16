Osmaniye'de acı olay: Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp, öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinden düşen Hasan Hatınoğlu (85), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:10
Osmaniye'de acı olay: Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp, öldü
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Yoğunoluk köyünde, sabah saatlerinde elektrik ve elektronik işiyle uğraşan Hasan Hatınoğlu, komşusunun evinin önündeki aydınlatma direğinde bozulan lambayı değiştirmek istedi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan direğe çıkan Hatınoğlu, dengesini kaybedip düştü. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldıran Hatınoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Hatınoğlu’nun cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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