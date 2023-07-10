Osmaniye’de ağır hasarlı bina çöktü: 3 yaralı
Osmaniye’de depremde ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı.
Osmaniye Alibeyli Mahallesi Cevdet Unay Caddesi’nde depremde ağır hasar alan 4 katlı bina büyük bir gürültü ile saniyeler içerisinde çöktü.
O sırada caddeden geçen 3 kişi enkaz altında kalarak yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler ise boş olduğu bilinen binada herhangi birinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.
O anları gören yurttaşlar binanın çöktüğünü ve caddeden geçen 3 kişinin yaralandığını söyledi.
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