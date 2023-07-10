Osmaniye’de ağır hasarlı bina çöktü: 3 yaralı

Osmaniye’de depremde ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:53
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Osmaniye Alibeyli Mahallesi Cevdet Unay Caddesi’nde depremde ağır hasar alan 4 katlı bina büyük bir gürültü ile saniyeler içerisinde çöktü.

O sırada caddeden geçen 3 kişi enkaz altında kalarak yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler ise boş olduğu bilinen binada herhangi birinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

O anları gören yurttaşlar binanın çöktüğünü ve caddeden geçen 3 kişinin yaralandığını söyledi.


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