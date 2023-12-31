Osmaniye’de erkek vahşeti… 7 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 gün önce 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkışan Salim Koyuncu tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 08:24
Osmaniye’de erkek vahşeti… 7 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü!
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Olay, 29 Aralık'ta Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 981. sokakta meydana geldi. Salim Koyuncu, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Hediye Koyuncu ile tartışmaya başladı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim Koyuncu, eşini bıçakladıktan sonra aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan Salim Koyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri gözetiminde hastanedeki tedavisi tamamlanan Salim Koyuncu, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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