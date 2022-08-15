Osmaniye'de özel harekat destekli 'hırsızlık' operasyonu: 6 tutuklama
Osmaniye’de, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest kaldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye genelinde gerçekleştirilen 18 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, bölgelerdeki 250 güvelik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 9 şüphelinin kimliğini belirledi.
3 ŞÜPHELİ SERBEST
Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti baskınlar yapıldı.
Operasyonda Y.M.Ö. (33), Ö.U. (25), Y.Ç. (22), Ö.C.A. (20), T.T. (19), N.K. (18) ile 18 yaşından küçük S.Ç., V.D., A.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.M.Ö., Ö.U., Y.Ç., Ö.C.A., T.T. ve S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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