Osmaniye'de seçimi kim kazandı? Osmaniye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Osmaniye yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:26

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:26

Osmaniyeliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Osmaniye'de seçimi hangi aday kazandı?

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Serkan Karayiğit, MHP'den İbrahim Çenet, İYİ Parti'den Alparslan Koca, Zafer Partisi'nden Ahmet Atakan Ertuğ, YRP'den Adem Demir, DEM Parti'den ise Zine Zilan Karagüzel - Ziver Gümüş başkan adayı olarak aday gösterildi.

OSMANİYE'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Osmaniye'de "Serkan Karayiğit, İbrahim Çenet, Alparslan Koca ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Osmaniye 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.