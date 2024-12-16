Osmaniye'de 'sosyal medya' operasyonu: 2 tutuklama

Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de 'sosyal medya' operasyonu: 2 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:14

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. ve A.Z'nin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç. ve A.Z'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #osmaniye

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