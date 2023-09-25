Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son dakika haberi... YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edildi.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2023 YKS sonuçlarına göre, 2023-2024 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
EK YERLEŞTİRME KAYITLARI
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmekte.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.
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