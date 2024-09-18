Ot biçerken takla atan otomobilin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yol kenarındaki otları biçerken takla atan otomobilin çarptığı belediye işçisi Halil Durmaz, hayatını kaybetti.
Adnan Menderes Meydanı'nda Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne seyreden A.N.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, yol kenarında otları biçen Bandırma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Halil Durmaz'a çarptı. Durmaz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Durmaz, bu sabah hayatını kaybetti.
Kazanın ardından gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü A.N.Y., Durmaz'ın ölümünün ardından yeniden gözaltına alındı.
Etiketler: #İşçi #belediye işçisi
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