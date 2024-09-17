Üzerine demir parçası düşen işçiye yardım ederken vinçten düştü: 2 yaralı

Siirt'te yapımı süren yurt inşaatında üzerine demir parçası düşüp yaralanan işçiye yardım etmek isteyen operatör, vinçten düştü. 2 yaralı, hastanede tedaviye alındı.

Üzerine demir parçası düşen işçiye yardım ederken vinçten düştü: 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:56

Yeni Mahalle'de yapımı süren 2 bin kişilik KYK yurdunun şantiye alanında inşaat alanındaki kule vinçten düşen demir parçası, ismi öğrenilmeyen işçiyi kolundan yaraladı.

Ona yardım etmek isteyen operatör Aziz T. de dengesini kaybedip vinçten düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan operatör ve işçi, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #İşçi

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