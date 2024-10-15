Otel inşaatından çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı: 1 yaralı

Manavgat’ta seyir halindeyken otel inşaatından yola çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu devrilen motosikletli yaralandı.

Otel inşaatından çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:53

Feci kaza; Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametine seyir halindeki Aziz Ömer E.’nin kullandığı 21 AED 950 plakalı motosiklet, otel inşaatından yola çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması ile devrildi.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Aziz Ömer E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Etiketler: #manavgat

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