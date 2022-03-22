Otel odasında ölü bulundu
Muğla'da evsiz 51 yaşındaki İsmail Demir, mevsim şartları nedeniyle bir otele yerleştirilmişti. Odasından çıkmayınca meraklanan görevliler Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştılar.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokaklarda yaşayan ve mevsim şartları dolayısıyla otel odasına yerleştirilen 51 yaşındaki İsmail Tekin odasında ölü olarak bulundu.
Olay, akşam saatlerinde kaymakamlık tarafından evsizlerin barındırıldığı bir otelde meydana geldi. Odasından çıkmayan İsmail Tekin'i merak eden otel görevlisi odanın kapısını defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı. Otel görevlisi yedek anahtarla kapıyı açınca Tekin'i hareketsiz bir şekilde bularak hemen 112 ihbar hattına durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in uzun süredir sağlık problemleri olduğu ve tedavi olmak istemediği öğrenildi. 51 yaşındaki İ. Tekin’in cansız bedeni otel odasından alınıp Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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