Oto tamirci dükkanı alevlere teslim oldu!
Canik'te sanayide bulunan bir oto tamirci dükkanı alev alev yandı. Çıkış sebebi araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında gece saat 01.30'da yangın meydana geldi.
İş yerinden yükselen alevleri fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR!
Alevler geceyi aydınlatırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Çıkış sebebi araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
dükkan haberleri iş yeri haberleri Samsun haberleri sanayi haberleri Yangın haberleri tamir haberleri oto haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- Olmayan havalimanını nasıl 7.6 milyar TL'ye sattılar?
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- AKP'de bu konuşuluyor!
- Beyin kanaması geçirmişti... Ünlü oyuncudan üzücü haber!
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok