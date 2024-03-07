Oto tamirci dükkanı alevlere teslim oldu!

Canik'te sanayide bulunan bir oto tamirci dükkanı alev alev yandı. Çıkış sebebi araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 08:49
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Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında gece saat 01.30'da yangın meydana geldi.

İş yerinden yükselen alevleri fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR!

Alevler geceyi aydınlatırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Çıkış sebebi araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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