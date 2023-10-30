Otobüs bariyerlere çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da N.Y. idaresindeki 61 AU 873 plakalı yolcu otobüsü, İscehisar ilçesi Tepecik Mahallesi yakınlarında yolun sağındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otobüsteki H.E., S.L.D., B.Ö., C.B., H.E. ve İ.Y. yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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