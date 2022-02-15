Otobüs durağında 'taciz' kavgası: Gözaltına alındı
Adana’da otobüs durağında bir kadın yolcuya tacizde bulunduğu ileri sürülen erkek, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.
Durakta otobüs bekleyen bir kadın, aynı durakta bekleyen bir erkeğin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tekme atarak tepki gösterdiği adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
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