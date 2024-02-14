Otobüs, iş makinesi ile çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
Düzce’de halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erol Ö. idaresindeki Beyköy Belediyesi’ne bağlı halk otobüsü, Aziz Yıldırım Bulvarı yönüne giden Kemal A. idaresindeki iş makinesi ile çarpıştı.
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Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü Erol Ö. (62) ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kısa bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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