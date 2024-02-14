Otobüs, iş makinesi ile çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Düzce’de halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:50
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Kaza, şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erol Ö. idaresindeki Beyköy Belediyesi’ne bağlı halk otobüsü, Aziz Yıldırım Bulvarı yönüne giden Kemal A. idaresindeki iş makinesi ile çarpıştı.

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Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Erol Ö. (62) ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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