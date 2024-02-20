Otobüste dehşet... Yer isteyen kadına yumruklu ve tekmeli saldırı!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:30

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:33

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Göztepe köprüsü mevkiinde, saat 20.30 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

İddiaya göre; Reyhan Demirtaş (39) adlı kadın, iş çıkışında evine gitmek için İETT’ye ait 320A numaralı otobüse bindi. Otobüsün içinde Muhammer adlı şahıstan yer istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen Muhammer adlı şahıs, ayağa kalkarak Reyhan Demirtaş’ın sol gözüne yumruk ve karnına da tekme attı.

GÖZALTINA ALINDI!

Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru, olaya müdahale etti. Saldırgan şahıs polis memuru tarafından sakinleştirildi.

Olayın yaşandığı anlar da, İETT otobüsünün kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise, karakola giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"NEFESİM KESİLDİ"

Saldırıya uğrayan talihsiz kadın, şöyle konuştu:

"Göztepe Köprüsü’nden otobüse bindim. Ufak bir çocuk vardı. Hanımefendi çocuğunun kucağına alınamayacağı söyledi. 7-8 yaşlarındaydı. Yer arıyordum. Dizimden rahatsızım, yer aradım. Baktım 3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim. Aramızda bir konuşma geçti.

Dedi ki 'Engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur' dedi bana. Ben de 'Çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir' dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Gözüme vurduğu an yıldızlar oluştu. Bana vurunca midem bulandı, nefesim kesildi. Bir polis memuru vardı otobüsün içinde, bana kartını gösterdi müdahale etti. Herkes beni orada mertçe korudu. 'Polis çağırın' dedim. Maddi manevi tazminat davası açtım. Karakola gittim şikâyetçi oldum."