Otobüste gazeteci Letisya Azak’a saldırı: Şoför aracı durdurmadı!

Cumhuriyet editörü Letisya Azak, otobüste yolculuk yaptığı sırada bir kadın tarafından darbedildi. Azak, otobüsün şoförü tarafından da tehdit edildiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 21:20
Abone Ol google-news

İstanbul’da Sultanbeyli-Mecidiyeköy seferini yapan 34 HO 3294 plakalı İETT otobüsünde Cumhuriyet editörü Letisya Azak bir kadın tarafından darbedildi.

Saldırgan, gazeteci Azak'ın 'kayacak yer yok' sözlerinin ardından küfürler savurup darbetmeye başladı. 

Söz konusu anları gazeteci Azak, sosyal medya hesabından paylaştı. 

“OTOBÜS ŞOFÖRÜ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM”

Azak, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: 

“522ST otobüsünde bir kadın tarafından darbedildim. Otobüs şoförü uzun süre sonra aracı durdurarak yanıma geldi. Kadının kaçmaması için aracını durdurup polis çağırmasını söylediğim halde yanıt vermeden yerine geçip aracı sürmeye devam etti. Daha sonra otobüs plakasını almak için aracı görüntülediğim sırada aynı otobüs şoförü tarafından parmak sallanarak tehdit edildim.”


Letisya Azak haberleri Gazeteci haberleri saldırı haberleri otobüs haberleri

İlgili Haberler

ABD'de barda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de barda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy FETÖ'cüler tarafından canlı yayında saldırıya uğradı!

CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy FETÖ'cüler tarafından canlı yayında saldırıya uğradı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler