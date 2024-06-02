Otobüste gazeteci Letisya Azak’a saldırı: Şoför aracı durdurmadı!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 21:20

Güncelleme: 02.06.2024 - 21:37

İstanbul’da Sultanbeyli-Mecidiyeköy seferini yapan 34 HO 3294 plakalı İETT otobüsünde Cumhuriyet editörü Letisya Azak bir kadın tarafından darbedildi.

Saldırgan, gazeteci Azak'ın 'kayacak yer yok' sözlerinin ardından küfürler savurup darbetmeye başladı.

Söz konusu anları gazeteci Azak, sosyal medya hesabından paylaştı.

“OTOBÜS ŞOFÖRÜ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM”

Azak, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“522ST otobüsünde bir kadın tarafından darbedildim. Otobüs şoförü uzun süre sonra aracı durdurarak yanıma geldi. Kadının kaçmaması için aracını durdurup polis çağırmasını söylediğim halde yanıt vermeden yerine geçip aracı sürmeye devam etti. Daha sonra otobüs plakasını almak için aracı görüntülediğim sırada aynı otobüs şoförü tarafından parmak sallanarak tehdit edildim.”