Otobüste üzerine termos devrilen asker yaralandı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 13:13

Güncelleme: 15.01.2025 - 13:13

Bursa-Ankara kara yolu üzerinde seyreden bir şehirler arası otobüste, muavinin çay-kahve servisi yaptığı sırada sıcak su dolu termos devrildi. Sefa U. isimli askerin üzerine dökülen sıcak su nedeniyle bacaklarında ve elinde yanıklar oluştu. Yaralanan asker, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınan Sefa U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs firması çalışanlarının ifadelerine başvurulacağı bildirildi.