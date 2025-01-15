Şırnak’ta askeri araç devrildi: Yaralılar var!
Şırnak’ta 'kirpi' olarak ifade edilen zırhlı aracın devrildiği kazada 2 asker hafif yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şırnak-Beytüşşebap D400 karayolunda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; ‘kirpi’ olarak ifade edilen zırhlı araç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 2 asker hafif yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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