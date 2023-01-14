Otobüsteki 'taciz' şüphelisi polisin takibiyle yakalandı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:40

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:41

Fatih Topkapı Caddesi üzerinde, saat 14.00'te Avcılar'dan otobüse binen yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre bir kadına tacizde bulundu. Fatih'te otobüsten inen kadın polisi arayarak şüphelinin eşkal bilgilerini vererek şikayette bulundu.

KADINLA AYNI DURAKTA İNDİ

Kadının ihbarı üzerine aynı durakta inen şüphelinin yakalanması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kadının verdiği eşkal bilgilerinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin Topkapı Caddesi istikametine yürüdüğü tespit eden polis, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Ekipler, çevreyi ararken şüphelinin yolda yürüdüğünü gördü. 2 polis memuru taciz şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Kadının da teşhis ettiği şüpheli işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.