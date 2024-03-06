Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
Karabük’te otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Muhammed Enes Altay (26) idaresindeki 34 Z 7942 plakalı otomobil, organize sanayi bölgesinden merkez istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kemalettin (61) ve Fadime Altay (62) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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