Otomobil apartman bahçesine uçtu: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:31

Güncelleme: 27.07.2023 - 14:31

Elazığ'da merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Dönertaş Sokak’ta bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan kadın sürücü, 23 AB 078 plakalı otomobili ile bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptığı aktarıldı.