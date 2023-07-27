Otomobil apartman bahçesine uçtu: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı!

Elazığ’da virajı alamayan sürücü, otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada 2’si çocuk 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:31
Otomobil apartman bahçesine uçtu: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı!
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Elazığ'da merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Dönertaş Sokak’ta bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan kadın sürücü, 23 AB 078 plakalı otomobili ile bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptığı aktarıldı.


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