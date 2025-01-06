Otomobil camına 'Kar tatili' yazan öğrencilere Vali'den güldüren yanıt

Erzincan'da kar yağışı sonrası öğrenciler bir otomobilin camına 'Sayın Valim kar tatili' yazdı. Vali Hamza Aydoğdu da başka bir aracın arka camına 'Tatil yok, okula devam' yazısıyla cevap verdi.

Otomobil camına 'Kar tatili' yazan öğrencilere Vali'den güldüren yanıt
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DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:48

Erzincan'da hafta sonu yaşanan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 2 santimetreyi geçtiği kent merkezinde bazı öğrenciler, park halindeki bir otomobilin arka camına 'Sayın Valim kar tatili' yazarak, bunun fotoğraflarını Vali’nin sosyal medya hesabına gönderdi.

'TATİL YOK OKULA DEVAM'

Öğrencilerin bu talebine Vali Hamza Aydoğdu, aynı yöntemle cevap verdi. Park halindeki bir otomobilin camına çocuk resmi çizen Vali Aydoğdu, 'Tatil yok okula devam' yazdı.

Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Sevgili gençler, sevginiz tarif edilemez ama her kar yağışı tatil getirmez, okullar açık. Hadi şimdi ders ziliyle buluşma vakti" mesajını paylaştı.

Vali Aydoğdu, öğrencilerin yazısıyla kendi cevabını sosyal medya hesabından paylaştı. 


Etiketler: #Vali #kar yağışı #kar tatili

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