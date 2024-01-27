Otomobil çarptı... Yaşlı adam yaşamını yitirdi
Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, dün Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Haydar Atan, Y.C. idaresindeki 34 PR 9572 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haydar Atan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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