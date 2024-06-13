Otomobil çekici ile çarpışıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çekici ile çarpışan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, Korkuteli-Denizli Yolu D-350 Karayolu üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ali Ersaygılı (60) idaresindeki 15 ABK 066 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Hilmi F.’nin (53) idaresindeki 35 AHC 47 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Kaza sonrası otomobil takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ali Ersaygılı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı araçta bulunan yaralı Nejla Ersaygılı (52) tedavi için ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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