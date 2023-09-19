Otomobil dereye devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:37
Otomobil dereye devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
Abone Ol google-news

Erzurum'un Tortum ilçesinde M.A. idaresindeki 44 ADH 276 plakalı otomobil, Tortum-Uzundere karayolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.


Player Alanı
Erzurum otomobil dere kaza

İlgili Haberler

Tüketiciler otomobil bulamamaktan ve fırsatçılığın engellenememesinden şikâyetçiydi

Tüketiciler otomobil bulamamaktan ve fırsatçılığın engellenememesinden şikâyetçiydi
Tunceli’de feci kaza... Otomobil 25 metre yükseklikten düştü: 3 yaralı

Tunceli’de feci kaza... Otomobil 25 metre yükseklikten düştü: 3 yaralı
Motosiklet ile çarpışan otomobil mezarlığa uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Motosiklet ile çarpışan otomobil mezarlığa uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler