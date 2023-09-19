Otomobil dereye devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:37

Güncelleme: 19.09.2023 - 08:37

Erzurum'un Tortum ilçesinde M.A. idaresindeki 44 ADH 276 plakalı otomobil, Tortum-Uzundere karayolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.