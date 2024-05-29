Otomobil direğe çarptı: 22 yaşındaki sürücü Berke öldü

Malatya'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Berke Kılıç (22), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 08:50
Otomobil direğe çarptı: 22 yaşındaki sürücü Berke öldü
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Feci kaza, gece Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Berke Kılıç yönetimindeki 44 ABE 769 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Kılıç'ı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Berke Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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