Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:20

Güncelleme: 20.03.2024 - 15:20

Edinilen bilgilere göre, Tuğba A., idaresindeki 02 ABD 761 plakalı otomobil ile Bahattin K., idaresindeki 02 BB 789 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Bahattin K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.