Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: Sürücü ağır yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Feci kaza, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:56
Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: Sürücü ağır yaralı
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Feci kaza, dün sabah Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Türkan Y. yönetimindeki 01 ABU 10 plakalı otomobil ile O.D. yönetimindeki 01 AOB 459 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı otomobil sürücüsü Türkan Y.’yi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otomobil ile yakıt yüklü tankerin çarpışma anı ve kaza sonrası otomobilin metrelerce savrulması yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


112 Acil haberleri

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