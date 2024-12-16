Otomobil istinat duvarına çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Efendi Öztürk, hayatını kaybetti.

Otomobil istinat duvarına çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:40

Feci kaza, akşam saatlerinde ilçenin Halkalı köyü ile Sularbaşı Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Efendi Öztürk’ün kontrolünü kaybettiği 41 AE 833 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Efendi Öztürk’ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Elazığ

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