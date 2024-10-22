Otomobil karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı: 1 yaralı
Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek kaldırıma çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde, P.S.B. idaresindeki 54 YS 952 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Orta refüjdeki mantar dubaları devirerek karşı şeride geçen otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü P.S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #otomobil
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- Firari isim, Gülen'in son anlarını anlattı
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- İlhan İrem'in Gülen'e yazdığı yazı gündemde
- Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'öpüşme' soruşturması
- Kamer Genç'in 'Fethullah Gülen' konuşması gündem oldu