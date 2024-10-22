Otomobil karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:30

Güncelleme: 22.10.2024 - 09:32

Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde, P.S.B. idaresindeki 54 YS 952 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Orta refüjdeki mantar dubaları devirerek karşı şeride geçen otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü P.S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.