Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sur ilçesi Terkan Caddesi’nde İ.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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