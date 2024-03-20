Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:37

Güncelleme: 20.03.2024 - 16:37

Sur ilçesi Terkan Caddesi’nde İ.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.