Sinop’ta virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sinop’ta virajı alamayan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:18
Sinop’ta virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Bostancılı Mahallesi Pervane Yokuşu’nda saat 14.15’te, Hasan Çetin’in kullandığı 57 AG 767 plakalı otomobil, virajı alamayarak yolun solunda bulunan refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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