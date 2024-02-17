Park halindeki minibüse çarpıp takla attı: Yaralılar var!
Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarparak takla attı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde 02.30 sıralarında kaza meydana geldi.
İddiaya göre 09 U 4346 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki 34 LCJ 955 servis minibüsüne çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Dilara T. ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Nuh Kuyusu Caddesi Kadıköy istikameti trafiğe kapandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
"DÖNEMEÇTE TAKLA ATTI"
Olayla ilgili konuşan Samet Demirtaş, "Işıklar yanmıyordu gece olduğu için. Aracın hızla gelmesi sonucu bir ses geldi. Dönemeçte takla attı ve servis aracına vurdu. Geldiğimizde durumları iyiydi, bir şeyleri yoktu. Servis aracında kimse yoktu. Takla atan otomobilde 2 kişi vardı. Ben geldiğimde 5-10 saniye içinde çıktılar. Durumlarında pek bir şey yok, ufak tefek kanamalar var" diye konuştu.
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