Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mart'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın eleme adayları merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mart'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mart'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:00

Survivor All Star’da son dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, haftayı avantajlı tamamlayacak. Kaybeden takım ise haftanın son eleme adayını belirlemek zorunda kalacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da son eleme adayı konseyin ardından belli olacak.


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