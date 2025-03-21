Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mart'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın eleme adayları merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mart'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star’da son dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, haftayı avantajlı tamamlayacak. Kaybeden takım ise haftanın son eleme adayını belirlemek zorunda kalacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da son eleme adayı konseyin ardından belli olacak.
Etiketler: #survivor all star #survivor #Eleme Adayı #eleme
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü
- 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!
- İBB Başkanlığı görevi Nuri Aslan'a devredildi
- İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif
- Kremlin'den İmamoğlu açıklaması
- Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı