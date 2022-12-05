Otomobil, yağmur suyu kanalına devrildi: 4 kişilik aile yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atarak yağmur suyu kanalına devrilen araçtaki aynı aileden 1'i bebek, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 13:29
Otomobil, yağmur suyu kanalına devrildi: 4 kişilik aile yaralı
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Feci kaza, 5 Aralık Pazartesi saat 12.00 sıralarında, Bursa- Ankara kara yolu Şehitler kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e giden Ayhan A. (31) yönetimindeki 16 ATK 139 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkınca takla atıp, yağmur suyu kanalına devrildi.

DURUMLARI İYİ

Kazada sürücü Ayhan A. ve eşi Sümeyye A. (27), çocukları Eymen (4) ile Emir (1) A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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