Otomobil, yağmur suyu kanalına devrildi: 4 kişilik aile yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atarak yağmur suyu kanalına devrilen araçtaki aynı aileden 1'i bebek, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, 5 Aralık Pazartesi saat 12.00 sıralarında, Bursa- Ankara kara yolu Şehitler kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Bursa'dan İnegöl'e giden Ayhan A. (31) yönetimindeki 16 ATK 139 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkınca takla atıp, yağmur suyu kanalına devrildi.
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Kazada sürücü Ayhan A. ve eşi Sümeyye A. (27), çocukları Eymen (4) ile Emir (1) A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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