Otomobil yoldan çıktı 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Isparta’da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:05
Otomobil yoldan çıktı 1’i ağır 2 kişi yaralandı
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Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde edinilen bilgiye göre, C.Ö.idaresinde olan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı E.Ö’nün hayati tehlikesinin bulunduğu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.


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