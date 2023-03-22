Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi: 4 gözaltı
Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan otomobilde, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki arama noktasında durdurulan otomobilde inceleme yaptı. Aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi.
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEK
Otomobildeki 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin, işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
Şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
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