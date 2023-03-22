Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi: 4 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan otomobilde, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:15
Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi: 4 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki arama noktasında durdurulan otomobilde inceleme yaptı. Aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEK

Otomobildeki 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin, işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. 


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