Otomobildeki tehlikeli yolculuğunu sosyal medyada paylaştı!

Ankara’da seyir halinde olan otomobilin kaputundan tutunarak seyahat eden kişi, bu tehlikeli yolculuğu daha sonra sosyal medyada paylaştı.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 08:57
Otomobildeki tehlikeli yolculuğunu sosyal medyada paylaştı!
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Keçiören ilçesi Seval caddesinde, gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi hareket halindeki otomobilin kaputundan tutunarak seyahat ederken, bu tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı.

Kendi hayatını tehlikeye sokan ve kara yolu üzerindeki diğer sürücüler için risk oluşturan kişi, bu yolculuğun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

 


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