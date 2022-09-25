Otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
25 Eylül 2022 Pazar, 08:55
Otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
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Çamlıyol İnönü Bulvarı, Kaymakamlık yanı, banka ATM’leri önünde, kimliği belirsiz kişiler tarafından 01 GB 306 plakalı otomobile ateş açıldı. Araçta bulunan Malik A. sırtından, yanındaki arkadaşı İsmet K. başından yaralandı.

DURUMU CİDDİ

Şüpheliler motosikletle olay yerinden uzaklaşırken, sürücü aracını Ceyhan Devlet Hastanesi’ne sürdü. Acil serviste yapılan tedavinin ardından İsmet K. hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerinde boş kovanları tespit eden polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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