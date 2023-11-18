Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İbrahim K'nin kullandığı 07 EPD 27 plakalı otomobil, Gebiz Mahallesi'nde, tarladan dönen ve yol kenarında duran traktörden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Arslan'a çarptı.
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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü İbrahim K. gözaltına alındı. Arslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan, çocuğun, Alanya ilçesinde yaşadığı ve ailesiyle nar toplamak için Serik'e geldiği öğrenildi.
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