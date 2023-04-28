Otomobilin çarptığı öğrenci metrelerce savruldu

Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen, 12 yaşındaki çocuk ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenin çocuk yaralanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:00
Abone Ol google-news

Antalya'nın Serik ilçesi D 400 karayolunda Nuri Ç.’nın kullandığı 07 BDG 869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Berk Cansu’ya çarptı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde emniyet şeridinde seyir halinde ki otomobilin, yolun karşısına geçmek için yola çıkan 12 yaşında ki Ali Berk Cansu’ya çarpması ve çocuğun çarpanın etkisiyle metrelerce sürüklenmesi yer aldı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ortaokul öğrencisi Cansu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ali Berk Cansu’nun okuldan eve dönüş yolunda kaza geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Antalya kaza öğrenci

İlgili Haberler

Son dakika... Ankara'da feci kaza: İşçi servisi ile ticari araç çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Ankara'da feci kaza: İşçi servisi ile ticari araç çapıştı! Ölü ve yaralılar var
Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı

Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı
Akademisyen-yazar Fatih Yaşlı Cumhuriyet TV'de: 'Kutuplaştırmazsa seçim kazanamaz'

Akademisyen-yazar Fatih Yaşlı Cumhuriyet TV'de: 'Kutuplaştırmazsa seçim kazanamaz'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler