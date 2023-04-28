Otomobilin çarptığı öğrenci metrelerce savruldu

Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 14:15

Antalya'nın Serik ilçesi D 400 karayolunda Nuri Ç.’nın kullandığı 07 BDG 869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Berk Cansu’ya çarptı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde emniyet şeridinde seyir halinde ki otomobilin, yolun karşısına geçmek için yola çıkan 12 yaşında ki Ali Berk Cansu’ya çarpması ve çocuğun çarpanın etkisiyle metrelerce sürüklenmesi yer aldı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ortaokul öğrencisi Cansu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ali Berk Cansu’nun okuldan eve dönüş yolunda kaza geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.